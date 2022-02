Coman: “Al Bayern ho tutto, non ho bisogno di guardare altrove”

Coman, dopo il rinnovo con il Bayern Monaco firmato lo scorso 12 gennaio, attraverso i microfoni di Sport1 ha speso parole al miele per il club: “Ho tutto qui, non ho bisogno di guardare altrove. Il Bayern è una famiglia e quando ricevi così tanto, specie dopo l’intervento al cuore all’inizio della stagione, senti il bisogno di restituire qualcosa. Vuoi lottare e fare di tutto per le persone che ti supportano”.

FOTO: Twitter Bayern