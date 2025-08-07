Colwill operato dopo la lesione del crociato. La nota del Chelsea

07/08/2025 | 22:51:45

Il Chelsea ha comunicato che Levi Colwill è stato operato dopo la rottura del crociato anteriore, la nota del club: “Il difensore Levi Colwill è stato sottoposto oggi con successo a un intervento chirurgico per la lesione del legamento crociato anteriore. Il ventiduenne era tornato a Cobham per la pre-stagione all’inizio di questa settimana, prima di riportare purtroppo l’infortunio in allenamento. Le valutazioni mediche hanno confermato che l’intervento chirurgico sarebbe stato il percorso d’azione necessario. Levi inizierà ora la sua fase di recupero e sarà supportato dal reparto medico del club a Cobham durante la fase di riabilitazione.

FOTO: Sito Chelsea