Colpo Valencia al Bernabeu: Duro stende il Real al 95′. E il Barça può volare a +6

Colpo del Valencia al Bernabeu: 2-1, decide Hugo Duro al 95′. Un finale pazzesco in mezzo a un mare di emozioni. Pronti via e dopo dieci minuti i padroni di casa hanno subito la chance di passare in vantaggio: calcio di rigore conquistato da Mbappé e assegnato dopo controllo Var, ma Vinicius dal dischetto si fa ipnotizzare da Mamardashvili al 13’. Due minuti più tardi arriva il gol dell’1-0 degli ospiti, con il colpo di testa di Diakhaby su corner. Il difensore del Valencia torna protagonista al 21’, questa volta in negativo con un autogol, ma anche qui il Var ferma tutto. I Blancos ci provano nel resto del primo tempo, ma all’intervallo gli uomini di Corberan sono sopra di una rete. Dopo la pausa i Merengues tornano a spingere forte, e al 50’ arriva l’1-1: anche in questo caso calcio d’angolo decisivo, con Vinicius che si fa perdonare per l’errore dagli undici metri e pesca la zampata sottomisura del pari. Nei minuti rimanenti della seconda frazione di gioco l’assalto del Real è totale: ci provano sia Mbappé che Valverde, con quest’ultimo che viene respinto soltanto da un Mamardashvili strepitoso. I Blancos ci provano anche nel recupero, ma al 95’ arriva la doccia fredda: Rafa Mir trova il cross per l’incornata dell’ex Hugo Duro, che insacca il gol vittoria a due minuti dalla fine. Con questa vittoria il Valencia sale a 34 punti, momentaneamente a +7 sulla zona retrocessione. Resta fermo a 63 il Real Madrid, con il Barcellona che ora può allungare.

Foto: Instagram Valencia