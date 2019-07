Sportitalia: colpo Udinese, preso l’attaccante Cristo Gonzalez dal Real Madrid

Colpo in entrata dell’Udinese. Secondo quanto raccolto da Sportitalia, il club friulano avrebbe chiuso l’operazione per Cristo Ramon Gonzalez Perez, attaccante del Real Madrid. Il classe 1997, nel giro della nazionale Under 19 spagnola, nella passata stagione ha collezionato 4 presenze e un gol con le Merengues, ora la nuova avventura italiana. Un innesto di spessore e di prospettiva per l’Udinese.

Foto: Twitter Real Madrid