Colpo Udinese: in arrivo Alaba, l’indizio social e le visite pronte

23/09/2026 | 11:10:20

L’Udinese chiude un vero e proprio colpaccio per la difesa. Si tratta di David Alaba, 34 anni austriaco svincolato, una carriera leggendaria alle spalle tra Bayern Monaco e Real Madrid e un’invidiabile collezione di trofei. L’indizio social del club friulano non lascia dubbi, con la pubblicazione di una sedia con evidente riferimento al saluto di Alaba ai tifosi del Bernabeu. Al punto che nei prossimi minuti lo specialista austriaco è atteso a Roma per le visite. In questo modo l’Udinese ha voluto correre ai ripari per i troppi gol subiti, pur essendo imminente il rientro di Solet. Poche ore fa il padre di Alaba aveva preannunciato l’imminente ritorno del figlio, in Friuli hanno ripetuto l’operazione a zero che aveva consentito di ingaggiare Solet. Nelle scorse settimane Alaba era stato proposto a qualche altro club italiano, ma nessuno ci ha creduto davvero, compresa la Lazio mai entrata nel vivo della trattativa e concentrata sull’operazione Diogo Leite. Ora la ripartenza da Udine, un indiscutibile campione che cerca il rilancio in Serie A.

Foto: Instagram real Madrid