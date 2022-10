Colpo Toro (2-1), Milan ko e furia Juric (espulso). Il Napoli comanda con “più 5” sull’Atalanta

Un uno due micidiale del Torino in pochi minuti al momento stende il Milan allo Stadio Olimpico. Prima Djidji, abile a sfruttare il gioco aereo su punizione e poi Miranchuk, con clamorosa svista della difesa rossonera, lanciano i granata. Due gol in pochi minuti, tanti quanti il Toro ne aveva fatti in casa in questo inizio di campionato. Si va all’intervallo sul 2-0 per i granata.

Nella ripresa, triplo cambio di Pioli, Con De Keteleare, Dest e Rebic in campo subito nel secondo tempo. Bocciature per Leao, Diaz e Kalulu. Il Milan trova il gol del 2-1 al 67′ con Messias. Proteste Torino per un presunto dallo dello stesso Messias, Juric espulso al 71′.

I rossoneri ci provano nei 20 minuti finali, creano alcune occasioni per il pareggio, ma il muro del Toro regge.

Finisce 2-1, colpaccio del Torino che blocca il Milan e il Napoli vola in fuga. Azzurri ora a +5 sull’Atalanta, il Milan resta terzo a 26 punti e occhio alle spalle all’Inter che agguanta la Lazio a 24 e la Juve a 22 vede la zona Champions. Il Torino sale a 17, prima tra le altre.

