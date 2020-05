Colpo Rangers: è ufficiale il riscatto di Ianis Hagi dal Genk

Colpo di mercato dei Rangers Glasgow. Il club scozzese, attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, ha annunciato di aver riscattato il cartellino di Ianis Hagi dal Genk. Il talentuoso centrocampista figlio d’arte, classe 1998 e con un breve passato nella Fiorentina, si era trasferito a gennaio ai Rangers in prestito con diritto di riscatto. Un’opzione che la squadra di Glasgow ha esercitato proprio nelle ultime ore: il futuro di Ianis Hagi, recentemente accostato a diverse società, parlerà ancora scozzese.

🆕 𝐇𝐀𝐆𝐈 𝐈𝐒 𝐇𝐄𝐑𝐄! 🆕

📝 #RangersFC can confirm that @IanisHagi10 has agreed to join the club on a permanent, long term deal.

👉 https://t.co/aBTIugln8h pic.twitter.com/uOxVhMhqJB

— Rangers Football Club (@RangersFC) May 27, 2020