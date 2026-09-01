Colpo Manchester City: vuole chiudere Enzo Fernandez

01/09/2026 | 09:56:27

Il Manchester City, dopo aver venduto Rodri, Reijnders, Bernardo Silva e Nico Gonzalez e aver preso Anderson e Bouaddi, non ha intenzione di fermarsi. Il sogno di Enzo Maresca si chiama Enzo Fernandez, suo giocatore al Chelsea. Il centrocampista argentino ha dato il benestare al trasferimento ai Citizens e i due club sono in costante dialogo per provare a trovare la quadra vincente. Si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo, dal momento che il calciomercato in Inghilterra chiude questa sera alle 23:00 locali.

Foto: Instagram Chelsea