Colpo Mainz: dal West Ham arriva l’ex viola Edimilson Fernandes. I dettagli

Colpo in entrata del Mainz. Il club tedesco, attraverso i propri canali di comunicazione, ha annunciato l’acquisto di Edimilson Fernandes. Il centrocampista classe 1996, reduce da una positiva esperienza personale in prestito alla Fiorentina (per lui 29 presenze 2 gol), arriva dal West Ham a titolo definitivo e ha firmato un contratto quadriennale (scadenza giugno 2023).

https://twitter.com/1FSVMainz05/status/1135531591910993921

Foto: sito ufficiale Mainz