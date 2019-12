Colpo Leverkusen: è ufficiale l’arrivo di Palacios dal River. I dettagli

Un anno fa è stato molto vicino al Real Madrid, ora per Exequiel Palacios è davvero giunto il momento di sbarcare in Europa. Il centrocampista classe 1998 lascia infatti il River Plate e vola al Bayer Leverkusen, confermate le indiscrezioni delle scorse settimane dei principali media argentini. Operazione da circa 20 milioni più bonus, il gioiello 21enne ha firmato con il club tedesco un contratto fino al 30 giugno 2025. Palacios a Leverkusen ritrova il suo ex compagno di squadra Lucas Alario.

Foto: Twitter ufficiale Bayer Leverkusen