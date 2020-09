Colpo Leicester: è ufficiale Wesley. Fofana, operazione da 40 milioni

Il Milan ci ha provato, ma dal pomeriggio si era intuito che per Wesley Fofana sarebbe stata una partita in salita, corsa al rialzo e Leicester in vantaggio già dai giorni scorsi. Pochi minuti fa l’annuncio ufficiale: il difensore centrale classe 2000 lascia il Saint-Etienne e sbarca in Inghilterra, operazione da 35 milioni più 5 di bonus, contratto quinquennale. Un’offerta faraonica, malgrado la cessione di Paquetà al Lione una montagna apparsa da subito ripidissima per i rossoneri malgrado il forte apprezzamento.