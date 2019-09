Colpo Lecce, sbancata Torino: Farias e Mancosu piegano i granata. Inter in vetta da sola

Colpo grosso del Lecce nel monday night della terza giornata di Serie A. Gli uomini di Liverani sbancano Torino e portano a casa i primi tre punti in campionato. Ospiti in vantaggio al 35′ con Farias. l’ex Empoli sfrutta bene una palla vagante e la mette alle spalle di Sirigu. Il pari granata arriva al 56′ con Belotti che concretizza un calcio di rigore guadagnato da Zaza. Poi al 73′ l’episodio che cambia la gara: tiro dalla distanza di Calderoni, Sirigu respinge centralmente, sulla palla piomba Mancosu che deposita in fondo al sacco. Al 98′ finale thriller: Rispoli abbraccia Belotti in area di rigore, ma l’arbitro, dopo aver controllato al VAR, decide di non concedere il calcio di rigore. Finisce 2-1 per il Lecce, primo ko per il Toro, con l’Inter che mantiene la vetta solitaria della classifica.

Sabato 14 settembre

Fiorentina-Juventus 0-0

Napoli-Sampdoria 2-0 (Mertens 2)

Inter-Udinese 1-0 (Sensi)

Domenica 15 settembre

Genoa-Atalanta 1-2 (Criscito rig. – Muriel rig., D. Zapata)

Parma-Cagliari 1-3 (Barillà- Ceppitelli 2, Simeone)

Brescia-Bologna ore 3-4 (Donnarumma 2, Cistana – Bani, Palacio, Poli, Orsolini)

Spal-Lazio ore 2-1 (Petagna, Kurtic – Immobile rig.)

Roma-Sassuolo 4-2 (Cristante, Dzeko, Mkhitaryan, Kluivert – Berardi 2)

Verona-Milan 0-1 (Piatek)

Lunedì 16 settembre

Torino-Lecce 1-2 (Belotti – Farias, Mancosu)

CLASSIFICA: Inter 9; Bologna, Juve 7; Atalanta, Milan, Napoli, Torino 6; Roma 5; Lazio, Genoa, Verona 4; Sassuolo, Parma, Brescia, Cagliari, Lecce, Spal e Udinese 3; Fiorentina 1; Samp 0.

Foto: Twitter ufficiale Lega Serie A