Colpo Lecce: 2-0 a Cagliari. Classifica che si accorcia nelle zone basse

16/02/2026 | 22:40:06

Il Lecce coglie una vittoria pesantissima a Cagliari. Un 2-0, quello dei salentini, che accorcia notevolmente la classifica in basso, e rimette nei guai il Genoa, il Cagliari stesso, la Fiorentina e la Cremonese. I salentini si impongono con i gol di Gandelman al 64′ e di Ramadani al 76′.

Balzo quindi del Lecce che sale a 24 punti, scavalcata di nuovo la Fiorentina che scivola al terz’ultimo posto (21 punti). Ma occhio alla Cremonese, che con 24 punti è ormai in piena bagarre, come il Genoa (24 punti), ma anche Parma 29 punti, Cagliari stesso a 28 e Torino 27, rischiano.

Foto: X Lecce