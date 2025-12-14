Colpo Juve a Bologna: decide Cabal su assist di Yildiz. Espulso Heggem

14/12/2025 | 22:38:11

La Juventus espugna il Dall’Ara, finisce 1-o grazie al gol di Cabal nella ripresa. I bianconeri sorpassano Italiano in classifica. Era finito 0-0 il primo tempo ma non senza occasioni al Dall’Ara tra Bologna e Juve. Bologna e Juventus si affrontano a viso aperto con tanti ribaltamenti di fronte al Dall’Ara. Prima occasione dopo 5′ per i padroni di casa, punizione dalla destra, la palla arriva a Orsolini che calcia, Di Gregorio respinge. Primo squillo della gara. Orsolini da fuori tenta il sinistro a giro sul secondo palo, Di Gregorio c’è. Al 36′ viene annullato il gol del vantaggio della Juve firmato da David, McKennie era partito in posizione irregolare. Al 45′ trema la traversa di Di Gregorio, con Zortea che calcia dopo essere stato innescato da Orsolini, ma è sfortunato. Nella ripresa le due squadre approcciano commettendo diversi errori di misura, fino alla svolta della partita. Al 64′ sugli sviluppi di un corner dalla destra, Yildiz serve in area Cabal che di testa trova la rete. Il colombiano è libero in area di saltare indisturbato, leggerezza della difesa del Bologna. Cinque minuti più tardi arriva un altro punto a vantaggio dei bianconeri. Openda lanciato a rete viene steso da Heggem. Massa estrae il rosso, il giocatore del Bologna interrompe una chiara occasione da rete. Rossoblù in 10 e che non riescono a reagire. La Juve porta a casa tre punti importanti nella corsa Champions.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea (dal 72′ De Silvestri), Heggem, Lucumì (dall’81’ Bernardeschi), Miranda; Moro (dal 72′ Holm), Ferguson (dal 65′ Sulemana); Orsolini, Pobega, Cambiaghi; Dallinga (dal 66′ Castro). All. Italiano.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners (dal 76′ Bremer); McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso (dal 61′ Cabal); Conceiçao, Yildiz; David (dal 61′ Openda). All. Spalletti.

foto x juve