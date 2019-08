Colpo in allenamento, Falcao neanche in panchina con il Monaco

Dopo esser stato inserito tra i convocati, Radamel Falcao non è neanche in panchina nella sfida di Ligue 1 tra il Metz e il suo Monaco. A motivare la sua assenza ci ha pensato direttamente il club del Principato attraverso il proprio account twitter: l’attaccante ha subito un colpo in allenamento. Il futuro del colombiano è da un po’ di tempo al centro dell’attenzione mediatica: il Galatasaray è forte su di lui, anche se per l’accordo mancano alcune garanzie di pagamento, ma anche l’ipotesi rinnovo non può essere scartata. Intanto, El Tigre non potrà aiutare i suoi attuali compagni nella seconda giornata del campionato francese.

Foto: The Mirror