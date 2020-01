Spal, che impresa: sbancata Bergamo in rimonta. Atalanta a -3 dal quarto posto

Impresa della Spal nel posticipo della 20esima giornata di Serie A. La squadra di Semplici batte in rimonta per 2-1 l’Atalanta e abbandona l’ultimo posto in classifica. Al Gewiss Stadium padroni di casa in vantaggio con un bel tacco di Ilicic, poi ad inizio ripresa l’uno-due micidiale della Spal con Petagna e Valoti che ribaltano il match. La Dea di Gasperini scivola così a -3 dal quarto posto occupato dalla Roma.

Sabato 18 gennaio

15:00 Lazio-Sampdoria 5-1 (Caicedo, Immobile 3, Bastos – Linetty)

18:00 Sassuolo-Torino 2-1 (Boga, Berardi – Rincon)

20:45 Napoli-Fiorentina 0-2 (Chiesa, Vlahovic)

Domenica 19 gennaio

12:30 Milan-Udinese 3-2 (Rebic 2, Theo Hernandez, Stryger Larsen, Lasagna)

15:00 Bologna-Verona 1-1 (Bani – Borini)

15:00 Brescia-Cagliari 2-2 (Torregrossa 2 – Joao Pedro 2)

15:00 Lecce-Inter 1-1 (Mancosu – Bastoni)

18:00 Genoa-Roma 1-3 (Pandev – Under, autogol Biraschi, Dzeko)

20:45 Juventus-Parma 2-1 (Ronaldo 2 – Cornelius)

Lunedì 20 gennaio

20:45 Atalanta-Spal 1-2 (Ilicic – Petagna, Valoti)

CLASSIFICA: Juventus 51; Inter 47; Lazio* 45; Roma 38; Atalanta 35; Cagliari 30; Parma, Milan 28; Torino 27; Verona* 26; Napoli, Bologna, Udinese, Fiorentina 24; Sassuolo 22; Sampdoria 19; Lecce 16; Brescia, Spal 15; Genoa 14.

* una partita in meno

https://twitter.com/spalferrara/status/1219368701197201410

Foto: Twitter ufficiale Spal