Colpo grosso Lecce: sbancato il Franchi. Terzo ko di fila per la Fiorentina, Montella traballa

Un grande Lecce si aggiudica il terzo anticipo della 14esima giornata di Serie A. La squadra di Liverani batte 1-0 la Fiorentina e ritrova così la vittoria che mancava da fine settembre. Al Franchi, decide la sfida il gol al 49′ di La Mantia, bravo a depositare di testa la sfera in fondo al sacco su perfetto assist di Shakhov. Occasioni viola a inizio partita con Lirola e Dalbert, poi Ribery va ko per un problema alla caviglia. Nella ripresa Gabriel salva più volte il risultato, soprattutto su Vlahovic. Finisce 1-0 per il Lecce: per Montella si tratta della terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Verona e Cagliari. E ora la panchina del tecnico viola traballa pericolosamente…

Sabato 30 novembre

15:00 Brescia-Atalanta 0-3 (Pasalic 2, Ilicic)

18:00 Genoa-Torino 0-1 (Bremer)

20:45 Fiorentina-Lecce 0-1 (La Mantia)

Domenica 1 dicembre

12:30 Juventus-Sassuolo

15:00 Inter-Spal

15:00 Lazio-Udinese

15:00 Parma-Milan

18:00 Napoli-Bologna

20:45 Verona-Roma

Lunedì 2 dicembre

20:45 Cagliari-Sampdoria

CLASSIFICA: Juve 35; Inter 34; Lazio 27; Roma, Cagliari, Atalanta 25; Napoli 20; Parma, Verona 18; Torino 17; Fiorentina 16; Milan, Udinese, Lecce 14; Bologna, Sassuolo* 13; Sampdoria 12; Genoa 10; Spal 9; Brescia* 7.

*una partita in meno

