Colpo grosso della Lazio al Maradona: il siluro di Vecino stende il Napoli (1-0). Prima sconfitta interna per Spalletti

La Lazio espugna il Maradona: 1-0, decide il siluro di Vecino. Al 5′ gli uomini di Sarri sfiorano subito il vantaggio, ma Di Lorenzo compie un’autentica prodezza e salva sulla linea il colpo di testa di Vecino a Meret battuto. Regna l’equilibrio al Maradona, ma al 20′ arriva un’altra occasione per i biancocelesti con Milinkovic-Savic, ma Kimmura il tentativo a rete del centrocampista serbo. Nel finale di primo tempo esce il Napoli prendendo in mano il pallino del gioco, ma senza mai rendersi pericoloso dalla parti di Provedel. La ripresa si apre con lo stesso rullino della prima frazione di gioco: il Napoli tiene il possesso, i biancocelesti si difendono con ordine e provano a ripartire. E sono proprio i biancocelesti a passare in vantaggio poco dopo l’ora di gioco: al 67′ un siluro dal limite dell’area di Matias Vecino, mossa a sorpresa di Maurizio Sarri, sblocca la gara del Maradona. Spalletti prova a dare la scossa con i cambi: dentro Elmas e Politano, fuori Lozano e Anguissa. E al 76′ è proprio il centrocampista macedone a rendersi pericoloso, ma il suo tiro sorvola la traversa dopo la deviazione di Romagnoli. Cresce la pressione dei padroni di casa e al 79′ arriva un’occasione colossale per tornare in parità, ma l’incrocio dei pali chiude la porta a Osimhen, sulla respinta si avventa Kim ma Provedel salva sulla riga prima del tocco di mano di Di Lorenzo. Ma la Lazio non rinuncia a provare a trovare il raddoppio. E, al 90′, i biancocelesti sfiorano il raddoppio con il calcio di punizione di Milinkovic-Savic che si stampa sull’incrocio dei pali. Termina così 0-1 al Maradona, vince la Lazio che si porta, momentaneamente, al secondo posto a quota 48 punti, il Napoli mantiene il primato con 17 punti di vantaggio.

Foto: Instagram Lazio