Colpo Gonzalez per il City, il centrocampista ha già lasciato Porto

Prossimo a firmare per il Manchester City, che ha speso 60 milioni di euro per il suo cartellino, Nico Gonzalez (23 anni) ha già lasciato Porto. Record annuncia infatti che il centrocampista spagnolo ha lasciato il centro di allenamento per sottoporsi alle visite mediche con il club inglese.

Foto: Instagram Nico Gonzalez