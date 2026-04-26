Colpo di testa di Douvikas: Como avanti 1-0 sul Genoa
26/04/2026 | 15:53:05
Nella gara delle 15, il Como fa visita a Marassi a un Genoa ormai salvo. I lariani, reduci dalla delusione della Coppa Italia, sono avanti 1-0 al 45′. Decide un gol di Douvikas al 10′.
La compagine di Cesc Fabregas si porta sull’1-0 grazie ad un cross al bacio di Da Cunha dal versante destro del campo per Anastasios Douvikas abile a svettare su Otoa e a trafiggere di testa Bijlow. Como avanti 1-0 all’intervallo.
Foto: sito Como