Colpo di Stato in Guinea, il Siviglia rassicura: “I nostri tre tesserati stanno bene”

La gara tra Guinea e Marocco, inizialmente in programma domani e valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, è stata ufficialmente rinviata dalla FIFA. Come raccontato nel pomeriggio, in Guinea si è consumato un tentativo di colpo di stato da parte dei militari locali. Tra i giocatori del Marocco presenti ci sono il viola Amrabat e l’ex nerazzurro Achraf Hakimi. Il Siviglia ha rassicurato così su Twitter: “tre tesserati convocati dal Marocco sono al riparo in hotel dopo il colpo di stato di oggi in Guinea”.

ℹ️ The three #SevillaFC players on international duty with Morocco are safe in the team hotel after today's coup d'état in Guinea. #WeareSevilla #NeverSurrender — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) September 5, 2021

Foto: sito ufficiale Siviglia