Colpo del Parma a Pisa (1-0): basta un rigore di Benedyczak

08/12/2025 | 16:54:57

Colpo salvezza del Parma a Pisa, a Cuesta basta un rigore trasformato da Benedyczak. Rete dei ducali arrivata intorno al Britschgi calcia dalla distanza, Scuffet risponde con un gran riflesso ma sulla conclusione c’è la deviazione di Caracciolo. Doveri va al VAR e ravvisa un calcio di rigore per mano di Caracciolo “in posizione punibile”. Dal dischetto Benedyczak è freddissimo e porta avanti il Parma. Poche emozioni invece nel secondo tempo, con i ducali che difendono il gol del vantaggio.

PISA (3-5-2): Scuffet; Calabresi (Moreo 76′), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini (Lorran 76′), Aebischer, Marin (Akinsamiro 45′), Angori (Leris 45′); Nzola, Meister (Tramoni 84′). All. Gilardino

PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Estevez, Valenti; Britschgi, Bernabè (Ordonez 75′), Keita, Valeri; Ondrejka (Sorensen 59′), Benedyczak (Oristanio 75′); Pellegrino. All. Cuesta

foto x parma