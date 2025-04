Colpo del Nottingham Forest: 2-1 in casa del Tottenham e terzo posto in Premier

Il Nottingham Forest si avvicina al grande ritorno in Champions League. Successo per 2-1 a Londra in casa del Tottenham. Gli ospiti segnano due gol con Anderson e Wood (oltre ad un altro gol, sempre di Wood, annullato dal VAR) e mettono la partita in ghiaccio. Nel finale di gara il Tottenham prova a riaprire i giochi con Richarlison ma non basta, il Forest vince e si porta al terzo posto in classifica, in piena zona Champions League. In classifica, il Nottingham sale a 60 punti, a -6 dall’Arsenal secondo.

Foto. Instagram Nottingham Forest