Colpo Cagliari, Gaetano stende la Roma (espulso Celik). E’ 1-0, secondo ko di fila per Gasp

07/12/2025 | 16:58:54

Cade ancora la Roma, seconda sconfitta consecutiva per i giallorossi che cadono 1-0 a Cagliari, dopo la sconfitta interna contro il Napoli. Il Cagliari torna a vincere dopo due mesi. Poche occasioni da gol, la migliore è capitata al Cagliari, con una conclusione di Esposito parata da Svilar. Per ora è 0-0, servirà una Roma diversa per venire a capo della gara. Con Gasperini che ha in panchina carte come Dybala e Ferguson. Il Cagliari riparte fortissimo anche nella ripresa. Al 50′, Folorunsho scappa alla difesa della Roma, Celik lo stende ed è calcio di rigore. L’arbitro viene richiamato al VAR, viene visto che è fuori area, infatti corregge con un calcio di punizione dal limite e un fallo per chiara occasione da gol di Celik che quindi viene espulso. Roma in 10, esce Baldanzi, entra Rensch.

Dal calcio di punizione, Esposito calcia centrale, para Svilar. Gasperini si gioca le carte Dybala e Ferguson.

Il Cagliari assedia la Roma, Al 59′ Obert da solo davanti a Svilar si fa parare la conclusione a botta sicura. Sulla respinta ancora super Svilar. La storia si ripete al 67′, stavolta su Esposito, ancora Svilar a salvare la Roma.

Al 78′, reclama un rigore il Cagliari, Palestra cade in area, protestano i sardi. Si accende un parapiglia con i gialli a Hermoso e Folorunsho.

Il Cagliari la sblocca all’83’. Mischia in area, palla che arriva a Gaetano che mette palla giù e calcia battendo Svilar. Cagliari in vantaggio. La Roma si innervosisce e prova un assalto finale. Ma è un tentativo nervoso, il Cagliari difende bene. Finisce 1-0 per la Roma. I giallorossi restano a 27 punti, il Cagliari sale a 14.

Foto: sito Cagliari