Colpo Cagliari a Lecce: è 2-1 in rimonta. Decide una doppietta di Belotti

19/09/2025 | 22:48:07

Colpo importante del Cagliari che ottiene 3 punti pesantissimi nella sfida in casa del Lecce. I sardi si impongono 2-1, affondando la compagine salentina apparsa in enormi difficoltà. Partono bene però i padroni di casa. Al 5′ la sbloccano i giallorossi con un gol di Thiago Gabriel. Lecce che prova a sfruttare l’impeto positivo dell’inizio gara per raddoppiare, ma i salentini non riescono. Poco alla volta viene fuori il Cagliari che si rende pericoloso, prende sempre più campo e al 33′ trova il pareggio con Belotti, al primo centro in maglia sarda. All’intervallo si va sull’1-1.

Nella ripresa, il Lecce prova a ricominciare come aveva cominciato la gara, pressing forte, nel tentativo di infastidire il Cagliari. I sardi però sono più squadra e più compatti e colpiscono. Al 70′ si procurano un calcio di rigore, che Belotti trasforma per il 2-1. Belotti si prende subito la prima doppietta.

Nel finale, il Lecce prova almeno ad evitare la sconfitta, ma il Cagliari difende bene e ottiene un successo pesantissimo. I sardi salgono così a 7 punti, scalando la classifica. Il Lecce resta ultimo a 1 punto.

Foto: X Cagliari