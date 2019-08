Il Brighton, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha recentemente annunciato di aver raggiunto l’intesa per l’arrivo di Neal Maupay. L’attaccante classe 1996 è stato prelevato dal Brentford, club militante in Championship, che incassa circa 20 milioni di euro. Il francese ha firmato contratto per le prossime quattro stagioni.

Foto: Brighton Twitter