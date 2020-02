Colpo Bologna, sbancato l’Olimpico: super Barrow e Orsolini stendono la Roma

Un super Bologna sbanca l’Olimpico e si aggiudica l’anticipo della 23esima giornata di Serie A. La squadra di Mihajlovic batte di misura la Roma al termine di una gara emozionante e ricca di gol: nel primo tempo segnano Orsolini e Barrow, in mezzo l’autogol di Denswil che riporta in parità i giallorossi. Nella ripresa ancora un Barrow scatenato cala il tris con gran gol. Inutile la rete di Mkhitaryan per il definitivo 3-2. Nel finale espulso Cristante per un duro intervento su un avversario. All’Olimpico fa festa il Bologna che sale momentaneamente al sesto posto solitario della classifica in zona Europa. Roma al secondo ko nelle ultime tre di campionato, quattro sconfitte nelle ultime sei.

Venerdì 7 febbraio

20:45 Roma-Bologna 2-3 (aut. Denswil, Mkhitaryan – Orsolini, Barrow 2)

Sabato 8 febbraio

15:00 Fiorentina-Atalanta

18:00 Torino-Sampdoria

20:45 Verona-Juventus

Domenica 9 febbraio

12:30 Spal-Sassuolo

15:00 Brescia-Udinese

15:00 Genoa-Cagliari

15:00 Napoli-Lecce

18:00 Parma-Lazio

20:45 Inter-Milan

CLASSIFICA: Juventus 54; Inter 51; Lazio 50; Atalanta, Roma 39; Bologna 33; Cagliari, Parma, Milan 32; Verona 31; Napoli 30; Torino 27; Sassuolo 26; Fiorentina 25; Udinese 24; Sampdoria 20; Lecce 19; Genoa 16; Spal, Brescia 15.

