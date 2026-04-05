Colpo Bologna a Cremona. Successo per 2-1 allo Zini

05/04/2026 | 16:58:51

Vittoria del Bologna, che non pensa all’Europa League e vince la gara a Cremona. Allo Zini gli emiliano vincono 2-1 e inguaiano la compagine grigiorossa. Nella prima gara della domenica pasquale di Serie A è dominio rossoblù nei primi 45′, avanti già 0-2 dopo un quarto d’ora grazie ai gol di Joao Mario e Rowe e vicina in più occasioni al tris con Castro e soprattutto con Moro, che nel finale colpisce una traversa su punizione.

Nella ripresa, maggiore gestione della compagine di Italiano, la Cremonese fa la partita ma non riesce a riaprire la gara se non al 91′ su calcio di rigore. E’ Bonazzoli a riaprire la gara. Assalto Cremonese alla fine, c’è una espulsione per parte, con rossi a Maleh e Ferguson.

Ma finisce 2-1, vince il Bologna che sale a 45 punti. La Cremonese resta a 27 ai margini della zona retrocessione.

Foto: sito Bologna