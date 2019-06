Colpo Atletico Madrid: accordo con l’Atletico Paranaense per Renan Lodi

Colpo in entrata dell’Atletico Madrid. Attraverso un comunicato, il club spagnolo ha ufficializzato l’accordo trovato con l’Atletico Paranaense per Renan Lodi, terzino brasiliano classe ’98: “E’ stato raggiunto un accordo di massima per il trasferimento di Renan Lodi nel nostro club. L’accordo è in attesa della formalizzazione finale con il club brasiliano e il giocatore”.

📝 Principio de acuerdo con el @AthleticoPR para el traspaso de Renan Lodi

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid