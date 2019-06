Colpo Ajax: è ufficiale l’arrivo di Promes dal Siviglia. Cifre e dettagli

Colpo in entrata dell‘Ajax che annuncia l’arrivo di Quincy Promes. Dopo le indiscrezioni olandesi dei giorni scorsi, ora ci sono anche i crismi dell’ufficialità. I Lancieri riportano così in patria l’esterno offensivo, reduce da una con 5 gol e 10 assist con la maglia del Siviglia. Operazione da 15,7 milioni (importo che può salire fino a un massimo di 17,2 milioni con i bonus), mentre Promes ha firmato un contratto fino al 2024 con l’Ajax.

It’s time to show it in the city you love…❌❌❌#AmsterdamPromise

— AFC Ajax (@AFCAjax) June 24, 2019