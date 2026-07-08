Colpo a centrocampo: il Grosseto punta su Daniele Amedeo

08/07/2026 | 19:02:56

Il Ds Filippo Vetrini mette a segno un importante colpo di mercato assicurandosi le prestazioni del promettente centrocampista calabrese Daniele Amedeo. Il calciatore, assistito dal manager Domenico Mafrica, che aveva annunciato la notizia già dall’inizio del mese di giugno, è pronto a iniziare una nuova avventura in biancorosso con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Amedeo arriva con un bagaglio di qualità tecniche, visione di gioco e personalità che hanno convinto la dirigenza maremmana a puntare su di lui per rafforzare la mediana.Centrocampista moderno, dinamico e capace di abbinare quantità e qualità, rappresenta un investimento importante in prospettiva.

L’obiettivo della società è costruire una squadra competitiva, capace di recitare un ruolo di primo piano nella prossima stagione, e l’arrivo di Daniele Amedeo va proprio in questa direzione.

Per il giovane centrocampista si apre ora una nuova sfida: conquistare il pubblico dello stadio Carlo Zecchini e dimostrare sul campo tutto il suo valore con la maglia biancorossa.

Foto: Instagram Daniele Amedeo