Allenatore dilettante colpisce l’arbitro con un pugno: “Mi vergogno, lascio il calcio”

Domenica scorsa, durante la partita di Prima categoria tra Oleggio Castello e Carpignano, Giovanni Alosi, 47 anni, tecnico della squadra ospite, si è reso protagonista di un episodio disdicevole. Dopo essere stato espulso per proteste, infatti, l’allenatore del club piemontese si è scagliato contro il direttore di gara sferrandogli un pugno in pieno volto. Un brutto gesto punito dal Giudice Sportivo con una lunga squalifica di 5 anni. In ogni caso, però, sembra proprio che Alosi non tornerà più sui campi di gioco: “Ho avuto un black-out, mi vergogno di quello che ho fatto e chiedo scusa”, ha detto qualche ora dopo, assicurando inoltre di aver chiuso con il mondo del calcio.

Foto: Instagram Carpignano