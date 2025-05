Colpi esterni di Como e Udinese: Cagliari e Parma devono rimandare la festa salvezza

03/05/2025 | 16:56:38

Concluse le due gare delle 15 in Serie A. Poteva essere la giornata salvezza per Cagliari e Parma, ma arrivano due sconfitte interne per le due compagini, contro Udinese e Como, che erano ormai salve. E quindi, c’è ancora da lottare.

Al Tardini, passa il Como 1-0, quinta vittoria di fila per i lariani. Primo tempo avaro di emozioni. Il Como chiude con un possesso palla di circa il 70%, ma il Parma concede poco. Nel finale le chance clamorose da una parte e dall’altra. Prima colpo di testa di Goldaniga, para Suzuki. Poi chance per il Parma con Pellegrino che dal dischetto del calcio di rigore tira alto.

Nella ripresa, ancora Pellegrino ha una chance clamorosa, colpo di testa del centravanti, palla sul palo. Risponde il Como al 63′, grande azione di Ikoné, l’attaccante salta anche il portiere del Parma, ma a porta vuota colpisce il palo esterni. Parma che accusa un po’ il colpo, il Como crede nel colpaccio e al minuto 80 colpisce con Strefezza. Tardini gelato. Il Parma si riversa in attacco. Man nel finale ha tre chance clamorose. Prima calcia di sinistro, para il portiere, azione che prosegue, ancora Man ha la palla del pareggio ma a porta vuota spara in curva. Non è finita, Man lanciato a rete da Camara, ancora nulla da fare per il rumeno. Finisce 1-0 per il Como, Parma che deve rinviare la festa promozione.

A Cagliari, stesso discorso, successo esterno dell’Udinese e festa salvezza rinviata. Gara equilibrata, ma la sbloccano i friulani. Zarraga al 27′ rompe gli equilibri in Sardegna. La risposta del Cagliari arriva al 35′ con un gol di Zortea che riequilibra la gara prima dell’intervallo.

Nella ripresa, il Cagliari prova ad alzare il baricentro, cercando il gol del 2-1. Gol che invece lo trova ancora l’Udinese. E’ Kristensen a trovare il gol del 2-1 per i bianconeri friulani. In classifica, Il Parma resta a 32, il Cagliari a 33, comunque ancora abbastanza tranquille, il Como si prende il decimo posto, con 45 punti, l’Udinese sale a 44.

Foto: sito Como