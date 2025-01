Sul momento alla Fiorentina: “Secondo me devo lavorare tanto su me stesso. Con il lavoro tornerò a fare le giocate che ho fatto a Monza. Non vedo l’ora di rivedere quel giocatore.Manca un po’ di fiducia? Sono momenti del calcio. Ci sono momenti in cui tutto funziona e altri in cui bisogna lavorare a testa alta. Il mister non mi ha mai fatto mancare la fiducia, lo ringrazio e sicuramente tornerò quello di prima”

Foto: Instagram Fiorentina