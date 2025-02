Colpani non convince: l’arrivo di Zaniolo chiude le porte

Colpani continua a rimenere il grande punto interrogativo di questa Fiorentina. Arrivato tra le grandi aspettative del pubblico della Viola, il classe 1999 sta deludendo e non sta riuscendo a esprimersi come vorrebbe. La testimonianza arriva anche dai numeri che lo vedono a quota 2 gol e 2 assist in 21 gare disputate in Serie A. Ma ciò che più preoccupa è il sempre minore spazio che potrebbe trovare dopo la sessione invernale di calciomercato e, in particolar modo, dopo l’arrivo di Zaniolo. Il numero 17, infatti, andrà a contendersi il posto proprio con Andrea e già nella sfida di domenica, contro il Como, il neoacquisto della Viola si candida per partire dal 1′ di gioco. Da questo punto di vista dovrà essere bravo Palladino a tirare fuori il meglio da un giocatore che, almeno per il momento, non sta riuscendo a esprimere tutte le sue qualità. Bisogna considerare, inoltre, che l’ex Monza non ha molto tempo per risollevarsi visto che il prestito scadrà a fine anno e il club toscano dovrà decidere se riscattarlo o lasciarlo tornare tra le fila biancorosse.

FOTO: Instagram Fiorentina