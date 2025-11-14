Colpani: “Inizio non facile, ora stiamo facendo bene. Il gol? Spero sia il primo di tanti”

14/11/2025 | 21:30:54

Il centrocampista offensivo del Monza, Andrea Colpani, ha parlato a margine dell’ allenamento di oggi alla stampa presente.

Colpani ha detto che era importante per lui segnare perché “avevo bisogno di sbloccarmi”.

Ha aggiunto: “Spero che sia il primo gol di tanti e che ci aiuti a raggiungere l’obiettivo”.

Parlando del suo stato fisico: “Lo scorso anno ho saltato circa cinque mesi a causa di un problema serio; quest’anno ho avuto anche uno stiramento che mi ha rallentato”. Ora dice di stare bene e pronto a tornare al 100%.

Poi ha parlato del gruppo squadra e del nuovo allenatore Paolo Bianco: ha detto che già negli anni precedenti la base del gruppo c’era, i nuovi si sono inseriti bene, si è sviluppata una bella armonia. Si trova molto bene con l’allenatore, che è “una brava persona” e che dà buone idee in campo e prepara bene le partite.

