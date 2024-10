Colpani: “Avevo bisogno di sbloccarmi per acquisire maggiore fiducia”

Andrea Colpani, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 6-0 sul campo del Lecce: “Sono contento per la doppietta ed essermi sbloccato, ne avevo bisogno sia per una questione di fiducia che per una questione realizzativa. Sono contento anche per la partita che abbiamo fatto. Ho fatto fatica all’inizio anche perché ho iniziato più tardi il ritiro e quindi sono entrato in condizioni dopo di loro. Adesso ci voleva questa doppietta, devo lavorare ancora di più per mantenere questo livello”.

Foto: Instagram Fiorentina