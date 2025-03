Colpaccio Verona a Udine (punizione di Duda). 1-1 tra Monza e Parma

Conclude le due gare delle 15 in Serie A. Finisce 1-1 la sfida salvezza tra Monza e Parma. Un punto che serve a pochissimo soprattutto ai brianzoli per prendere l’ultimo treno per la salvezza.

Il Monza sfiora la rete nel finale di primo tempo, conclusione di Almquist che sfiora il palo. Ad inizio ripresa, risponde il Parma con Pallegrino che ci prova di sinistro, para Turati.

Al 60′, Monza in vantaggio. Azione di corner per i brianzoli, una deviazione della difesa gialloblu regala ad Armando Izzo la palla a pochi passi dalla porta: il capitano la spinge in rete, Suzuki superato, è 1-0 dei biancorossi al 60′.

Il Parma reagisce ma non trova spunti, fino all’84’, quando Bonny si inventa un gol meraviglioso. Azione personale stupenda, conclusa con un gran destro che batte Turati per l’1-1. Ci prova il Parma nel finale, ma finisce 1-1. Un pareggio che sposta poco per entrambe. Il Monza resta ultimo a 15 punti, il Parma sale a 25, portandosi a +3 sull’Empoli.

A Udine, colpfa la partita l’Udinese ma il primo tempo si chiude praticamente senza emozioni. Nella ripresa, il primo brivido lo arreca Ehizibue che calcia di sinistro, palla fuori.

Al 72′ in una gara in enorme equilibrio, arriva il jolly di Duda. Calcio di punizione perfetto, Okoye battuto. Verona in vantaggio a Udine. L’Udinese si ribella al risultato, prova un assalto nel finale ma il derby del Triveneto va al Verona che ottiene un successo fondamentale, con il Verona che sale a 29 punti, agganciando il Como al 13° posto. Per l’Udinese brusca frenata.

Foto: sito Verona