Colpaccio Verona a Bologna: 2-1 in rimonta. Fiorentina-Parma 0-0. Sorridono gli ospiti

08/03/2026 | 17:00:50

Concluse le gare delle 15 in Serie A. Colpaccio del Verona a Bologna. Successo in rimonta per 2-1 al Dall’Ara. Dopo un primo tempo senza gol, accade tutto nei primi minuti della ripresa. La sblocca il Bologna con Jonathan Rowe, prima rete in massima serie per l’ex Marsiglia. Risposta veronese dopo 4 minuti con Martin Frese. Il numero 3 gialloblù calcia dal limite dell’area dopo una respinta della difesa di casa e batte Skorupski, rimasto immobile sulla conclusione. 1-1 tra 49 e 53′ Ma al 57′ arriva il 2-1 ospite. Completamente fuori tempo Vitik, che sbaglia l’anticipo e spalanca la fascia di sinistra a Gift Orban, il nigeriano mette in mezzo un pallone che Kieron Tom Bowie deve solo spingere in rete. 2-1 per i gialloblù al 57′. Il Verona trova anche il 3-1 nei minuti finali, ma la rete è annullata per fallo in attacco.

A Firenze scialbo 0-0 tra Fiorentina e Parma. Bruttissima gara al Franchi, vince la paura. Anzi nel finale il Parma sfiora il colpaccio con in contropiede di Orsstanio. Fischia il Franchi, la Fiorentina non si sblocca dalla situazione pericolosa in cui è scivolata. Il Parma ottiene un ottimo punto, uscendo indenne dal campo di una rivale.

in virtù di questi due risultati, la classifica recita Parma 34, Fiorentina che scavalca la Cremonese a 25 punti, e sarebbe salva. Verona che sale a 18 e prova a credere nella salvezza. Il Bologna resta a 39, ormai fuori da ogni discorso.

Foto: sito Verona