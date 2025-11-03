Colpaccio Genoa, Ostigard regala il successo nel recupero in casa del Sassuolo (2-1)

03/11/2025 | 20:27:36

Colpaccio del Genoa che nei minuti di recupero vince 2-1 in casa del Sassuolo. Un successo pesantissimo, all’indomani dell’esonero di Vieira e l’addio del ds Ottolini, con in panchina il tecnico ad interim Criscito (sono stati contattati De Rossi e Vanoli per il ruolo di allenatore prima della gara). Un successo importantissimo. Genoa in vantaggio al 18′ con Malinovskyi. Pareggia il Sassuolo con Berardi al 47′. Sassuolo che sfiora il gol del 2-1 per ribaltare e vincere la gara ma all’ultimo assalto è il Genoa a vincere la sfida con Leo Ostigard. Un gol pesantissimo, che regala la prima vittoria in campionato del Genoa, che sale a 6 punti, al termine di una settimana durissima. Cade il Sassuolo che resta a 13 punti.

Foto: X Genoa