Colpaccio del Bologna: successo a Firenze per 2-1. Zona Conference League nel mirino

Il Bologna si aggiudica il derby dell’Appennino. Gli uomini di Thiago Motta si sono imposti 2-1 sul campo della Fiorentina, salendo a quota 29 punti e portandosi a una sola lunghezza dalla zona Conference League, che al momento è occupata dal Torino a quota 30 punti.

Una vittoria importante per gli emiliani che si erano portati in vantaggio con Orsolini dopo 14 minuti grazie a un calcio di rigore. Il pareggio era arrivato con Saponara, al 19′.

Lo stesso Saponara colpiva una traversa e sfiorava quindi il sorpasso dei Viola.

Nella ripresa, dopo soli due minuti, il terzino autriaco Posch riportava il Bologna avanti sul 2-1. Quarto gol in campionato per una delle rivelazioni del girone di andata. Inutile l’assalto dei viola, nel finale dentro anche Brekalo, ma a fare festa è la compagine emiliana che sogna anche l’Europa.

La Fiorentina invece non riesce a dare una svolta al suo campionato e resta a quota 25 punti.

Foto: twitter Bologna