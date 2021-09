Colpaccio Cremonese: sbanca Parma 2-1 con Fagioli e Vido

Colpaccio Cremonese al Tardini: battuto il Parma 2-1 nella gara che chiude la 4a giornata di Serie BKT 2021-22.

Fagioli e Vido nel primo tempo portano gli ospiti avanti di due reti, Di Carmine sbaglia due rigori: prima se lo fa parare da Buffon, poi deve ripetere l’esecuzione per un ingresso in area irregolare di un difensore, e calcia fuori.

Mihaila accorcia le distanze, poi l’espulsione di Vazquez (faccia a faccia con Pecchia, espulso anche lui) rallenta i ritmi della gara per il il successo lombardo.

Foto: Twitter Lega B