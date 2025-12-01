Colpaccio Cremonese, 3-1 in casa del Bologna. Doppietta per Vardy

01/12/2025 | 22:50:11

La giornata di Serie A si chiude con un colpaccio clamoroso della Cremonese che vince 3-1 in casa del Bologna. Prima doppietta in Serie A per Jamie Vardy.

La sblocca la Cremonese con Payero. L’argentino sfrutta la mancata marcatura di Casale scattando sul filo del fuorigioco e venendo premiato dal Bianchetti, che gli permette di realizzare il suo primo gol in grigiorosso. Passano soltanto 4 minuti e la formazione allenata da Davide Nicola trova il raddoppio in un’azione fotocopia: ancora un lancio dalla retroguardia fa trovare sbilanciata la difesa rossoblù, con Casale che sbaglia l’appoggio di testa e regala la sfera a Bonazzoli. L’attaccante vede Vardy partire alle spalle del difensore ex Lazio, lo serve in profondità e l’inglese è un killer davanti a Ravaglia.

Il Bologna però è bravo e fortunato a riaprire la gara in pieno recupero grazie al rigore trasformato da Riccardo Orsolini.

Nella ripresa ci si aspetta una reazione immediata del Bologna, ma è la Cremonese a chiudere i conti. Ancora Vardy al 48′ a trovare il 3.1. Prima doppietta in Serie A di Jamie Vardy. Azione perfetta della Cremonese, che parte dal solto rilancio dalla difesa per Barbieri sulla destra. L’esterno mette nel mezzo di prima intenzione e pesca l’inglese, bravo a prendere la posizione su Heggem e ad anticipare Ravaglia per il tap-in vincente. E’ 1-3 tra Bologna e Cremonese. Il Bologna resta a 24 punti, la Cremonese sale a 17.

Foto: sito Cremonese