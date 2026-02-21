Colpaccio Como a Torino: 2-0 in casa di una pessima Juve. Bianconeri a -1
21/02/2026 | 17:01:30
Continua il momento non buono della Juventus. Il Como vince 2-0 allo Stadium. Juve poca roba, Como che poteva anche essere avanti di più di un gol.
Ci prova la Juve al 4′, subito Yildiz con una conclusione insidiosa, buona la risposta di Butez.
All’ 11′, Como in vantaggio. Gol di Vojvoda. Como in vantaggio con un tiro non irresistibile di Vojvoda che Di Gregorio non riesce a respingere correttamente. La Juve prova la reazione, ci prova Openda e Koopmeimers, ma il Como difende bene. Al minuto 39, traversa dei lariani. Di Gregorio ancora male, retropassaggio suicida di Koopmeiners, Di Gregorio va di testa e favorisce l’inserimento di Da Cunha che colpisce la traversa. La Juve sembra proprio non esserci. Poco dopo un liscio in area salva i bianconeri con il Como che non ne approfitta.
La Juve rientra con Conceicao in campo, il portoghese ci prova, ma para Butez. Ma il Como quando attacca fa sempre male. Douvikas sfiora il 2-0 in un paio di circostanze, si salvano i bianconeri. Il Como perde Baturina per infortunio, al suo posto Sergi Roberto.
Al 61′,raddoppia il Como. Corner per la Juve che però concede il contropiede. Da Cunha scatta e serve Caqueret che insacca il 2-0. Notte fonda allo Stadium. Di fatto la gara termina lì, la Juve non conclude nulla, il Como gestisce il possesso palla. Sussulto Juve al minuto 82, palo di Koopmeimers su punizione e colpo di testa alto di David. Finisce 2-0, la Juve dopo quasi un anno perde un casa, un il pesante, quarta sconfitta nele ultime 5 gare per la squadra di Spalletti.
In classifica, la Juventus resta a 46 punti, il Como si innalza a 45, portandosi ad un punto dai bianconeri.
Foto: sito Juventus