Colonia, rottura del crociato per Dallinga

03/10/2026 | 22:20:28

Thijs Dallinga potrebbe aver già disputato la sua ultima partita della stagione. L’attaccante del Colonia ha subito una lesione al legamento crociato durante un’amichevole con la Maglia del Colonia e sarà costretto a rimanere fuori per un lungo periodo. L’attaccante è al Colonia in prestito dal Bologna. Il comunicato del Colonia: “Caro Thijs, ti sosteniamo nei prossimi mesi e ti pensiamo”, si legge in un comunicato. “Tornerai ancora più forte. Non vediamo l’ora di rivederti festeggiare, proprio come alla prima giornata”.

Foto: Sito Colonia