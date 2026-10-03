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Colonia, rottura del crociato per Dallinga

03/10/2026 | 22:20:28

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Thijs Dallinga potrebbe aver già disputato la sua ultima partita della stagione. L’attaccante del Colonia ha subito una lesione al legamento crociato durante un’amichevole con la Maglia del Colonia e sarà costretto a rimanere fuori per un lungo periodo. L’attaccante è al Colonia in prestito dal Bologna. Il comunicato del Colonia: “Caro Thijs, ti sosteniamo nei prossimi mesi e ti pensiamo”, si legge in un comunicato. “Tornerai ancora più forte. Non vediamo l’ora di rivederti festeggiare, proprio come alla prima giornata”.
Foto: Sito Colonia