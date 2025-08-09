Colonia-Atalanta, le formazioni ufficiali
09/08/2025 | 15:16:10
Queste le formazioni ufficiali di Colonia-Atalanta, le scelte di Kswaniok e Juric:
COLONIA: Schwabe, Schmied, Hubers, Krauß, Martel, Kaminski, Johannesson, Sebulonsen, Thielmann, Bulter, Hansen.
A disposizione: Zieler, Kobbing, Heintz, Waldschmidt, Huseinbasic, Ache, Kainz, El Mala, Paçarada, Gazibegovic, Maina. Allenatore: Lukas Kwasniok.
ATALANTA (3-4-2-1) Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, Éderson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Pašalić; Maldini.
A disposizione: Sportiello, Rossi, Kossounou, Sulemana, Kamaldeen, Scamacca, Samardžić, Godfrey, Palestra, Giovane, Brescianini, Bernasconi, Del Lungo, Ahanor. Allenatore: Ivan Jurić.