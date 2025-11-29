Colombo: “Siamo felicissimi. De Rossi ci sta dando tanto”

29/11/2025 | 18:38:32

L’attaccante del Genoa, Lorenzo Colombo, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Verona.

Queste le sue parole: “Sicuramente una felicità incredibile. Con una vittoria lo sappiamo che prepari le partite diversamente. Stanno tutti meglio, c’è un clima positivo. Questa è una piazza incredibile ma allo stesso tempo è una piazza che pretende. E’ una prova della squadra, non è scontato andare sotto poi riprenderla e vincerla”.

Inizio un po’ contratto poi vi siete sciolti. “Abbiamo fatto dei mesi a non aver principalmente la palla nel gioco. Oggi si è vista la voglia di essere protagonisti con il pallone. Non è facile come percorso, ci vuole del tempo a capire cosa ci chiede il mister ma abbiamo dei margini di crescita importanti”.

Sei sempre più dentro a questa squadra. La coppia con Vitinha cosa ti porta? “Mi trovo bene con lui. A due punte è la mia posizione preferita e c’è più densità davanti riuscendo ad impegnare meglio i difensori avversari”.

Ti trovi molto a tuo agio al Genoa. “Hai detto bene. Mi trovo bene in città, con i compagni, con tutti quelli che lavorano al centro sportivo e allo stadio”.

Il movimento sul gol è provato? “Non è provata, però c’è dietro un riconoscimento delle situazioni. Uno spazio da attaccare o dei movimenti da fare. Vitinha ha messo una palla incredibile, poi sono stato bravo anche io a stopparla e a tirare”.

La difesa del pallone in occasione del cross di Ellertsson? “Sono cose che magari passano in secondo piano, sono riuscito a ‘riciclarla’ e a fare un appoggio per Ellertsson che ha fatto un gran cross. Poi in mezzo abbiamo tanti saltatori. De Rossi ha dato qualcosa a tutti, sia tattico ma anche caratteriale”.

Gli applausi del pubblico. “Fa piacere perché non è scontato cambiare i fischi in applausi ma non è stato fatto ancora nulla. E’ frutto del lavoro che fai in settimana, anche caratteriale e mentale che ci sta dietro. Questo stadio può anche trasportarti in negativo, devi avere la chiave giusta”.

Il gol annullato a Cagliari? “C’ho sofferto solo un po’ dopo la partita. Per una punta è troppo importante far gol. Dà fiducia”.

Le big prossime avversarie? “Speriamo di punirli. Proveremo a portare la nostra identità dentro il campo”.

Mercoledì c’è la Coppa Italia. “La Coppa Italia è sicuramente un obiettivo ma non solo per noi. Quando si scende in campo si prova a vincere tutte le partite. Come ha detto il mister, magari ci sarà spazio anche per altri compagni però resta un obiettivo e tutto il gruppo rema nella stessa direzione e proveremo a passare il turno”.

Foto: X Genoa