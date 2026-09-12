Colombo sbaglia un rigore, Vasquez (espulso nel finale) risponde a Kvernadze: primo punto del Genoa

12/09/2026 | 17:03:53

Partita ad alta intensità in quel di Marassi, dove il Genoa di Daniele De Rossi va nuovamente sotto, come successo contro il Napoli, ma ha la forza di riprenderla. Dopo l’immediato vantaggio del georgiano Kvernadze, assoluto protagonista del Frosinone in questo inizio di stagione, il grifone spreca un’opportunità ghiotta per pareggiarla nel primo tempo. Infatti, Colombo ha fallito dal dischetto il primo rigore stagionale assegnato in Serie A, spiazzando il portiere ma mettendo la palla sul fondo. Nella ripresa, complice l’ingresso di Messias e il pressing più coordinato, il Genoa trova il pari con la girata di capitan Vasquez da calcio d’angolo, poi espulso per doppia ammonizione nel finale.

Foto: Instagram De Rossi