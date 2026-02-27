Colombo: “San Siro è lo stadio della mia vita. Vogliamo dare fastidio all’Inter”

27/02/2026 | 16:51:43

Lorenzo Colombo ha concesso un’intervista a Sky Sport alla vigilia della partita contro l‘Inter: “San Siro è lo stadio per eccellenza in Italia. È il primo stadio italiano, sicuramente, per quello che rappresenta. È uno stadio in cui proveremo anche noi a dire la nostra contro una squadra che, sulla carta, è forse la più forte del campionato. Che approccio avremo? Con lo stesso che abbiamo avuto contro il Milan. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo chi siamo e qual è il nostro calcio. Metteremo in campo le nostre qualità e la nostra voglia per dare fastidio a una squadra così forte. Se quella contro l’Inter è un derby per me? In realtà è una partita importante come le altre. È una gara in cui posso dimostrare le mie qualità contro quelli che probabilmente sono i difensori più forti del campionato”.

foto x genoa