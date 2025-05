Colombo saluta l’Empoli: “E’ stata una tappa importante del mio percorso. Il rammarico per come è finita è grande”

30/05/2025 | 22:55:16

Continuano i saluti in casa Empoli, che dopo la retrocessione deve gioco forza ridimensionare e vede la partenza di alcuni top. Tra questi anche l’attaccante Lorenzo Colombo, che ha salutato su Instagram la piazza toscana.

Queste le sue parole: “Non è facile trovare le parole dopo una stagione così intensa e, purtroppo, dolorosa. Abbiamo dato tutto fino all’ultimo, con il cuore e con l’anima, ma non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Voglio ringraziare i miei compagni, un grande gruppo con cui ho condiviso ogni battaglia. Il mister D’Aversa, lo staff, la società che mi ha fatto sentire a casa fin dal primo giorno, e soprattutto voi tifosi, sempre presenti con affetto e passione. Empoli è stata una tappa importante del mio percorso. Il rammarico per come è finita è grande, ma lascio questa maglia con gratitudine e rispetto. Grazie di tutto, Empoli”.

Foto: X Empoli